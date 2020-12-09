Бывший боец UFC Энтони Джонсон заключил контракт с Bellator.

Об этом сообщает инсайдер Ариэль Хельвани. По информации источника, Джонсон ранее расторг соглашение с UFC по взаимному согласию.

За профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Джонсон провел 28 поединков и одержал 22 победы. Джонсон два раза претендовал на пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе, но оба раза потерпел поражение от Даниэля Кормье.

Ранее сообщалось, что американские промоушены Bellator и PFL не изъявили интерес к подписанию контракта с бывшим бойцом UFC Йоэлем Ромеро. Недавно стало известно, что Ромеро был уволен с UFC, несмотря на еще три боя по соглашению. В UFC Ромеро провел 13 поединков, одержав девять побед и потерпев четыре поражения, три из которых были последними.