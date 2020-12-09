На официальном сайте UFC появились обновленные рейтинги лучших бойцов организации после турнира UFC Vegas 16.

Лидером списка бойцов pound-for-pound по-прежнему остается россиянин Хабиб Нурмагомедов. Он же остался на первой строчке в легком дивизионе.

В среднем весе итальянец Марвин Веттори поднялся на восемь строчек и вошел в топ-5 дивизиона, а Джек Херманссон после поражения от Веттори опустился на две строчки. Кроме того, Даррен Тилл поднялся на две позиции и теперь занимает четвертое место.

Напомним, в главном поединке турнира UFC Vegas 16 в Лас-Вегасе итальянский боец Марвин Веттори одержал победу над шведом Джеком Херманссоном. По итогам пяти раундов Веттори победил единогласным решением судей.