Google опубликовал десять самых быстрорастущих запросов среди российский пользователей в 2020 году в категории «Событие года».

Поединок между российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи занял четвертое место. Google присвоил поединку звание главного спортивного события года.

Первое место в рейтинге занял COVID-19, второе – выборы президента США, третье – голосование за поправки в Конституцию РФ.

Напомним, что в ММА у 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения.

Свой первый титул чемпиона организации Хабиб завоевал в 2017 году, победив Эла Яквинту. В 2018 году он защитил титул в поединке против Конора Макгрегора. Еще через год сохранил пояс, «задушив» Дастина Порье.

После боя с Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры, остановившись на отметке 29-0. Хабиб объяснил свое решение тем, что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа.