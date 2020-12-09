Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел поделился впечатлениями от первых месяцев в стане сине-бело-голубых.

По словам Вендела, «Зенит» оказался даже лучше, чем он себе представлял, когда присоединился к команде после предсезонной подготовки. Футболист отметил, у него почти сразу получил возможность проявить себя, и он завоевал место в стартовом составе.

Вендел добавил, в «Зените» сформировалась целая традиция приглашения бразильских игроков.

«Проект клуба заключается не только в том, чтобы выигрывать чемпионат страны. «Зенит» хочет бороться с лучшими командами Европы. В будущем нас ждут хорошие результаты в Лиге чемпионов», – сказал Вендел, слова которого приводит O Dia.

Отметим, в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:2.

После шести туров команда Сергея Семака заняла итоговое четвертое место, набрав одно очко. Петербуржцы проиграли пять встреч, лишь однажды сыграв вничью в домашнем матче с римским «Лацио» — 1:1.