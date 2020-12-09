Голландский нападающий эйндховенского ПСВ Дониелл Мален может стать футболистом дортмундской «Боруссии».

Об этом сообщает Sport Bild. По информации источника, в лице Малена «Боруссия» видит замену вингеру Джейдону Санчо, который может покинуть клуб в скором будущем. Отмечается, Санчо связан контрактом с дортмундцами до 2023 года, но топ-клубы будут проявлять интерес к игроку. Известно, что «Боруссия» готова продать Санчо, но лишь на своих условиях.

Отметим, Дониелл Мален перешел в молодежную команду ПСВ из лондонского «Арсенала» в 2017 году, а год спустя он провел дебютный матч за основную команду эйндховенцев. Голландец забил 40 голов и сделал 17 результативных передач в 89 играх во всех турнирах за клуб.