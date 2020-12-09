В Национальной хоккейной лиге могут создать дивизион, которые будет состоять только из канадских команд в новом сезоне.

По словам комиссионера лиги Гэри Беттмэна, такая мера может потребоваться из-за ограничений на передвижения между США и Канадой в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Очевидно, мы не сможем провести все 82 игры. Есть ограничения на границе между Канадой и США. Нет возможности свободно пересекать ее, так что нам придется продумать, как делить лигу на дивизионы. Если все останется, как сейчас, у нас может появиться канадский дивизион и новые дивизионы в США», — сказал Беттмэн, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Отметим, если канадский дивизион создадут, в него войдут «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Торонто Мейпл Лифс», «Калгари Флеймз», «Эдмонтон Ойлерз», «Ванкувер Кэнакс» и «Виннипег Джетс». Остальные 24 клуба из США, скорее всего, разделят на три дивизиона, по восемь в каждом.