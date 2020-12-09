Россия, Чехия и Норвегия претендуют на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам после отмены всех предолимпийских этапов в Китае.

Об этом сообщает TV2. По информации источника, после отмены всех тестовых соревнований есть вероятность, что финальный этап КМ состоится в Норвегии. Отмечается, что на право проведения претендуют Тюмень и Нове Место.

Отметим, в новом сезоне планировалось, что Пекин с 10 по 14 февраля примет этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина, двоеборью (с 12 по 14 февраля), горным лыжам (с 24 по 28 февраля) и лыжным гонкам (с 19по 21 марта), а также чемпионат мира по фристайлу и сноуборду (с 18 по 28 февраля).

Соревнования считались тестовыми олимпийскими стартами.

Ранее стало известно, что сборная Норвегии отказалась от участия в декабрьских этапах Кубка мира в «Тур де Ски». Спортсмены пропускают многодневку, так как боятся заболеть коронавирусом при перемещении между стартами.