Голкипер петербургского СКА и сборной России Александр Самонов поделился ожиданиями от игры за национальную команду.

По словам Самонова, сборная — это тот уровень, когда уже нужно просто выходить и показывать свой лучший хоккей. Он отметил, думать о тренере и о том, как он будет относиться к каждому — это не должно волновать игроков.

Вратарь отметил, он думает, что сборная Брагина будет играть по тем же схемам, что и СКА, но более агрессивно.

Самонов добавил, главное, что Брагин — очень сильный тренер, принес в команду что-то такое свое.

«Мы играем при нем в агрессивный, современный хоккей. Так что я тоже могу сказать о нем только положительное. Здорово, что он теперь тренирует еще и сборную», — сказал Самонов, слова которого приводит Sport24.