Сегодня, 9 декабря, прошла торжественная церемония определения лауреатов Национальной спортивной премии 2020 года.

В номинации «Гордость России» спортсменом года был выбран конькобежец Павел Кулижников, который опередил гимнаста Никиту Нагорного и саночника Романа Репилова.

Лучшей спортсменкой года признали легкоатлетку Анжелику Сидорову, которая опередила гимнастку Ангелину Мельникову и Дину Аверину, выступающую в художественной гимнастике.

Отметим, Национальная спортивная премия была учреждена правительством Российской Федерации в 2010 году. Победители отмечаются званием лауреата и премией в один миллион рублей.

Ранее сообщалось, что польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский одержал победу в голосовании за лучшего футболиста 2020 года по версии журнала FourFourTwo.