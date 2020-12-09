Совладелец киберспортивной организации FaZe Clan Юсеф Apex Абдельфаттах поделился историей о том, что нынешний игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев всерьёз рассматривал переход в европейскую организацию состава по CS:GO.

Был момент, когда s1mple почти присоединился к FaZe. Тогда велись серьезные переговоры, которые не завершились успехом по причинам, связанным с бизнесом. Начались они с того, что он сам обратился к представителю FaZe с желанием перейти к нам. Так оно и было.

Apex признался, что клуб был заинтересован в получении такого ценного игрока и это было общее решение обоих сторон, однако сделки так и не было.

Ранее игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев поделился своими эмоциями после поражения в гранд-финале онлайн-турнира IEM Beijing 2020. Киберспортмен рассказал о переживаниях внутри команды после эйса в пистолетном раунде от Матье ZywOo Ербо и признался, что возможно он отыграл недостаточно хорошо для победы.