Комментатор Dota 2 Владимир Maelstorm Кузьминов высказался о новом бренде Романа RAMZEs Кушнарёва под названием «666». Кузьминов заявил, что умные люди не будут покупать одежду с таким наименованием.

Какой человек в своем уме будет покупать мерч с числом зверя? Мне просто интересно. Ну размес там школьник, не понимает. Но люди постарше… Любой умный человек, даже не верующий, не будет покупать мерч на котором три шестерки. Ну типо это ж совсем идиотизм.

1 декабря Роман Кушнарёв объявил о том, что выпускает свой бренд одежды под названием «666» вместе со студией Quberten.

Роман RAMZEs Кушнарёв, безусловно, является одним из самых сильных представителей кор-роли СНГ-региона по Dota 2. 21-летний киберспортмен за всю свою карьеру успел заработать более 1 млн долларов забрать с командой больше двадцати кубков с турниров за первенство и ещё столько же за вторые и третьи места. Ранее на nevasport вышел материал про этого киберспортсмена.