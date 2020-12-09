Хабиб о брате Умаре: Он просто хочет ворваться в UFC

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram фото с двоюродным братом Умаром Нурмагомедовым.

«Вон того видите сзади который, он просто хочет ворваться в UFC. 23 января, надеемся, это случится. Готовься, Братишка», – написал Хабиб под снимком

Отметим, Умар Нурмагомедова 23 января на UFC 257 подерется с Сергеем Морозовым из Казахстана.

Напомним, что в ММА у 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения.

Свой первый титул чемпиона организации Хабиб завоевал в 2017 году, победив Эла Яквинту. В 2018 году он защитил титул в поединке против Конора Макгрегора. Еще через год сохранил пояс, «задушив» Дастина Порье.