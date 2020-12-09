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  • 21:50,  9 декабря 2020
Бокс/MMA
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Хабиб о брате Умаре: Он просто хочет ворваться в UFC

Хабиб о брате Умаре: Он просто хочет ворваться в UFC
Умар и Хабиб Нурмагомедовы. Фото: Instagram.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram фото с двоюродным братом Умаром Нурмагомедовым.

«Вон того видите сзади который, он просто хочет ворваться в UFC. 23 января, надеемся, это случится. Готовься, Братишка», – написал Хабиб под снимком

Отметим, Умар Нурмагомедова 23 января на UFC 257 подерется с Сергеем Морозовым из Казахстана.

Напомним, что в ММА у 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения.

Свой первый титул чемпиона организации Хабиб завоевал в 2017 году, победив Эла Яквинту. В 2018 году он защитил титул в поединке против Конора Макгрегора. Еще через год сохранил пояс, «задушив» Дастина Порье.

После боя с Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры, остановившись на отметке 29-0. Хабиб объяснил свое решение тем, что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа.

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