В рамках плей-офф стадии онлайн-турнира по Dota 2 EPIC League Season 2 первого дивизиона между собой встретятся Vikin.gg и Natus Vincere. Матч пройдёт в 22-00 по московскому времени.

Vikin.gg против Natus Vincere

В рамках группового этапа обе команды выступили с равным счётом, причём в дополнительных показателях клуб также были равны. И Vikin.gg и Natus Vincere имели в своём арсенале по шесть побед, три поражения и 18 очков. Также оба коллектива набрали 14 выигранных карт и 10 проигранных в рамках девяти сыгранных поединках.

Коллективы встречаются друг с другом в открывающем матчей плей-офф стадии верхней сетки, это значит, что у них ещё есть право на ошибку. Проигравшая команда падает на европейский коллектив OG.

Команды уже встречались друг с другом 4 декабря и тогда встреча завершилась со счётом 2-1 в близкой борьбе в пользу «Рождённых Побеждать».

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