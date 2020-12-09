Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, какие шаги предпринимает министерство для вакцинации спортсменов.

По словам Матыцина, министерство очень внимательно изучает вопросы вакцинации тренеров и спортсменов. Он отметил, сейчас идет серьезная аналитическая работа.

«Как только работа будет сформулирована, мы сделаем все необходимое», — сказал Матыцин, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса с врачей и учителей.

Отметим, в России на утро среды, 9 декабря, зафиксировано 26 190 новых случая заболевания коронавирусом. По официальным данным, которые приводятся на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране 559 человек скончалось от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 26 266 человек.