В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» дома одержал победу над турецким «Истанбулом Башакшехир» со счетом 5:1.

В составе парижан хет-трик оформил Неймар, который отличился на 21-й минуте с передачи Марко Верратти, на 38-й минуте с передачи Килиана Мбаппе и на 50-й минуте с передачи Анхеля Ди Марии. Дубль на счету Мбаппе, который забил на 42-й минуте с пенальти и на 62-й минуте с передачи Ди Марии.

Кроме того, еще один мяч был отменен из-за офсайда — на 39-й минуте мяч в сетку отправил Митчел Баккер.

Единственный мяч в составе «Истанбула» забил Мехмет Топал с передачи Ифрана Кахведжи на 57-й минуте.

После шести туров команда Томаса Тухеля заняла первое место в группе, набрав 12 очков. Столько же баллов у занявшего вторую строчку «РБ Лейпцига».