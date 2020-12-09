Игрок команды Live to Win Акбар SoNNeikO Бутаев поделился своими мыслями после победы над Just Error в рамках плей-офф стадии онлайн-турнира EPIC League Season 2 второго дивизиона по Dota 2. Киберспортсмен признался, что его коллектив одержал победу из-за ошибок соперников.

В первой было тяжко, а так вроде по плану все прошло. Во второй враги закидывали. В первой у нас у Morphling сложная игра выдалась, плюс мы не играли Void Spirit на легкой линии. В текущем лайнапе Just Error, где No[o]ne возвращается в мид, все может быть, спокойно. Теперь они уже могут строить игру, какие-то наработки делать и так далее. Мне кажется, у них все отлично будет.

Live to Win обыграла Just Error в полуфинале верхней сетки EPIC League Season 2 со счётом 2-0. Следующим матчем для команды станет встреча против Gambit Esports 11 декабря в 15-00 по московскому времени.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 декабря, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.