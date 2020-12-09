Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Данил gpK~ Скутин поделился мнением относительно победы над европейским клубом Team Secret в рамках плей-офф стадии онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона. Киберспортсмен заявил, что у коллектива Клемента Puppey Иванова уже отсутствует мотивация, поэтому Team Secret выступают хуже.

Team Secret сейчас играет не так хорошо, как играла до этого. У игроков этой команды нет мотивации. Подходили к серии, что уже, скорее всего, понятен исход. Они, наверное, думали, что Riki очень хорошо постоит против Invoker и потом начнет захватывать карту. Но я постоял с ним 50/50. Он один раз задайвил и умер — у него по итогу ломается игра.

Virtus.pro одолела Team Secret со счётом 2-0 и вышла в финал верхней сетке, где 11 декабря в 22-00 по московскому времени будут бороться с победителем пары Natus Vincere и Vikin.gg.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 декабря, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.