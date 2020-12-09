В матче шестого тура группового этапа амстердамский «Аякс» дома потерпел поражение от бергамской «Аталанты» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил колумбийский форвард итальянского клуба Луис Муриэль с передачи Ремо Фройлера на 85-й минуте встречи.

Отметим, на 79-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх.

По итогам шести туров команда Джан Пьеро Гасперини заняла второе место в таблице группы D, набрав 11 очков. Подопечные Эрика тен Хага финишировали на третьей строчке с семью баллами — амстердамцы сыграют в плей-офф Лиги Европы.

В параллельном матче «Ливерпуль» сыграл вничью с датским «Мидтъюлландом» со счетом 1:1, англичане заняли первое место в группе, датчане финишировали четвертыми.