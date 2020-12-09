В матче шестого тура группового этапа датский «Мидтьюлланд» дома сыграл вничью с английским «Ливерпулем» со счетом 1:1.

В составе датчан единственный мяч забил Александер Шольц с пенальти на 62-й минуте, у «Ливерпуля» на 1-й минуте отличился Мохаммед Салах.

Отметим, два мяча было отменено после вступление в игру ВАР. На 77-й минуте из-за офсайда отменен мяч Шольца, а на 90-й не засчитан гол Такуми Минамино из-за игры рукой.

По итогам шести туров команда Юргена Клоппа заняла первое место в таблице группы D, набрав 13 очков. Подопечные Бриана Приске финишировали на последней строчке с двумя баллами.

В параллельном матче «Аталанта» одержала победу над «Аяксом» со счетом 1:0, бергамцы заняли второе место в группе, голландцы финишировали третьими.