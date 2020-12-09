Российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов обменялись шутливыми репликами по поводу поединка против Йоэля Ромеро.

Шлеменко в своем Instagram опубликовал коллаж из двух фото, своего и Ромеро, и написал, что пора обозначить свою позицию.

«Если Йоэль Ромеро окажется в России, то этот бой был бы просто бомба! А вы что думаете?» — написал Шлеменко.

В комментариях отметился Исмаилов, который ранее тоже изъявлял желание подраться с кубинцем.

«Прекрати доставать моего парня, Саша», — написал Исмаилов.

«Мага, а кто сказал, что он твой?», — отреагировал Шлеменко.

Напомним, свой последний последний поединок Йоэль Ромеро провел 7 марта 2020 года, уступив новозеландцу Исраэлю Адесанье в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе.

Недавно стало известно, что Ромеро был уволен с UFC, несмотря на еще три боя по соглашению. В UFC Ромеро провел 13 поединков, одержав девять побед и потерпев четыре поражения, три из которых были последними.

Ранее президент Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, что будет вести переговоры о сотрудничестве с бывшим бойцом UFC Йоэлем Ромеро.