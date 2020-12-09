Опубликован список участников чемпионата России по фигурному катанию, Губерниева наградили орденом, Винер-Усманову признали тренером года. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте Nevasport.
Матч «Зенит» — «Динамо» обслужит бригада Иванова
Российский футбольный союз (РФС) огласил судейские назначения на матч «Зенита» с «Динамо» в 18-м туре чемпионата России.
Косторная и Туктамышева выступят на чемпионате России, Медведева — нет
Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список участников чемпионата страны, который будет проходить в Челябинске в период с 22 по 27 декабря.
Мазепин попал в центр скандала из-за видео. Его требуют выгнать из Формулы-1
Российский гонщик Никита Мазепин, который в следующем сезоне будет выступать за «Хаас» в Формуле-1, оказался в центре конфликта из-за видео, опубликованного у него в соцсетях.
Губерниева наградили орденом Александра Невского
Известный комментатор Дмитрий Губерниев награжден государственным орденом Александра Невского.
В НХЛ могут создать дивизион, состоящий только из канадских команд
В Национальной хоккейной лиге могут создать дивизион, которые будет состоять только из канадских команд в новом сезоне.
Тюмень претендует на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам
Россия, Чехия и Норвегия претендуют на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам после отмены всех предолимпийских этапов в Китае.
Винер-Усманова признана лучшим тренером года
Сегодня, 9 декабря, прошла торжественная церемония определения лауреатов Национальной спортивной премии 2020 года. В номинации «Гордость России» тренером года назвали тренера по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.
Комментарии Развернуть