Опубликован список участников чемпионата России по фигурному катанию, Губерниева наградили орденом, Винер-Усманову признали тренером года. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте Nevasport.

Матч «Зенит» — «Динамо» обслужит бригада Иванова

Российский футбольный союз (РФС) огласил судейские назначения на матч «Зенита» с «Динамо» в 18-м туре чемпионата России.

Косторная и Туктамышева выступят на чемпионате России, Медведева — нет

Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список участников чемпионата страны, который будет проходить в Челябинске в период с 22 по 27 декабря.

Мазепин попал в центр скандала из-за видео. Его требуют выгнать из Формулы-1

Российский гонщик Никита Мазепин, который в следующем сезоне будет выступать за «Хаас» в Формуле-1, оказался в центре конфликта из-за видео, опубликованного у него в соцсетях.

Губерниева наградили орденом Александра Невского

Известный комментатор Дмитрий Губерниев награжден государственным орденом Александра Невского.

В НХЛ могут создать дивизион, состоящий только из канадских команд

В Национальной хоккейной лиге могут создать дивизион, которые будет состоять только из канадских команд в новом сезоне.

Тюмень претендует на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам

Россия, Чехия и Норвегия претендуют на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам после отмены всех предолимпийских этапов в Китае.

Винер-Усманова признана лучшим тренером года

Сегодня, 9 декабря, прошла торжественная церемония определения лауреатов Национальной спортивной премии 2020 года. В номинации «Гордость России» тренером года назвали тренера по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.