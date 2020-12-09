Коллектив Live to Win по Dota 2 вынужден искать замену Кыялбеку dream’ Тайирову в матче против Gambit Esports на EPIC League Season 2 второго дивизиона. Организация против того, чтобы их игрок, который связан контрактными обязательствами выступал против организации в рамках турнира. Данную информацию опубликовал у себя капитан команды Live to Win Акбар SoNNeikO Бутаев в твиттере.
Матч между Live to Win и Gambit Esports произойдёт 11 декабря в 15-00 по московскому времени. Кто именно станет заменой киберспортсмена на момент написания материала неизвестно.
Состав Live to Win
- Ростислав fn Лозовой
- Василий AfterLife Шишкин
- Александр Immersion Хмелевской
- Акбар SoNNeikO Бутаев
- Кыялбек dream’ Тайиров (запас)
EPIC League проходит с 12 ноября по 13 декабря, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.
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