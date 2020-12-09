Коллектив Live to Win по Dota 2 вынужден искать замену Кыялбеку dream’ Тайирову в матче против Gambit Esports на EPIC League Season 2 второго дивизиона. Организация против того, чтобы их игрок, который связан контрактными обязательствами выступал против организации в рамках турнира. Данную информацию опубликовал у себя капитан команды Live to Win Акбар SoNNeikO Бутаев в твиттере.

Матч между Live to Win и Gambit Esports произойдёт 11 декабря в 15-00 по московскому времени. Кто именно станет заменой киберспортсмена на момент написания материала неизвестно.

Состав Live to Win

  •   Ростислав fn Лозовой
  •   Василий AfterLife Шишкин
  •   Александр Immersion Хмелевской
  •   Акбар SoNNeikO Бутаев
  •   Кыялбек dream’ Тайиров (запас)

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 декабря, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.