Коллектив Live to Win по Dota 2 вынужден искать замену Кыялбеку dream’ Тайирову в матче против Gambit Esports на EPIC League Season 2 второго дивизиона. Организация против того, чтобы их игрок, который связан контрактными обязательствами выступал против организации в рамках турнира. Данную информацию опубликовал у себя капитан команды Live to Win Акбар SoNNeikO Бутаев в твиттере.

Матч между Live to Win и Gambit Esports произойдёт 11 декабря в 15-00 по московскому времени. Кто именно станет заменой киберспортсмена на момент написания материала неизвестно.

Состав Live to Win

Ростислав fn Лозовой

Лозовой Василий AfterLife Шишкин

Шишкин Александр Immersion Хмелевской

Хмелевской Акбар SoNNeikO Бутаев

Бутаев Кыялбек dream’ Тайиров (запас)

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 декабря, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.