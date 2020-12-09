Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Тюмень готова принять финал Кубка мира по лыжным гонкам.

По словам Вяльбе, когда Китай отказался от тестовых мероприятий, ФЛГР направила официальное письмо о намерениях провести соревнования в Тюмени.

«Тюмень готова, мы тоже. Решение будет принято 15 декабря», – сказала Вяльбе, слова которой приводит «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Россия, Чехия и Норвегия претендуют на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам после отмены всех предолимпийских этапов в Китае. После отмены всех тестовых соревнований есть вероятность, что финальный этап КМ состоится в Норвегии. На право проведения претендуют также Тюмень и Нове Место.

Отметим, в новом сезоне планировалось, что Пекин с 10 по 14 февраля примет этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина, двоеборью (с 12 по 14 февраля), горным лыжам (с 24 по 28 февраля) и лыжным гонкам (с 19по 21 марта), а также чемпионат мира по фристайлу и сноуборду (с 18 по 28 февраля).