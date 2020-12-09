Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи рассказал о будущем форвардов парижан Неймара и Килиана Мбаппе после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Истанбула».

По словам Аль-Хелайфи, «ПСЖ» начал переговоры с Мбаппе и Неймаром по контрактам.

«Хотим сохранить их. Я уверен в успехе, потому что они хотят остаться в «ПСЖ», – сказал Аль-Хелайфи, слова которого приводит журналист Мохамед Бухафси в своем Twitter.

Отметим, соглашения обоих футболистов с «ПСЖ» истекают летом 2022 года.

Напомним, в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» дома одержал победу над турецким «Истанбулом Башакшехир» со счетом 5:1. В составе парижан хет-трик оформил Неймар, дублем отличился Мбаппе.