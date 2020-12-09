Про Cyberpunk 2077 было слышно, наверное, из каждого прибора, который умеет выдавать хоть какие-либо звуки. Реклама этого проекта была везде, начиная с глобальных анонсов на игровых выставках, заканчивая бабушкиным приёмником.

Cyberpunk 2077 — это игра от CD Project RED, причем отошедшая от мира фэнтези и средневековья к будущему и киберпанковскому сеттингу. События игры разворачиваются в мире настольной RPG Cyberpunk 2020, однако временные рамки сдвинуты к 2077 году.

10 декабря ночью один из самых ожидаемых проектов 2020 года попадёт в свет для всех игроков, ранее был только закрытый релиз для прессы. Многие блогеры и критики уже высказали своё мнение и, в целом, всем всё понравилось, даже очень. Стример Илья Maddyson Давыдов также не остался в стороне.

Киберпанк выглядит на всех сливах и обзорах просто отлично. Походу дурачки с говеными приставками какие-то альфа версии показывали до этого. На пека это будет пушечная игра и технически и по содержанию.

Однако в игровой индустрии есть суровый и беспощадный рейтинг от Metacritic, по которому абсолютное большинство геймерского сообщества ориентируется при оценке тайтлов.

Cyberpunk 2077 занял всего лишь 9-12 место, имея на своём счету 91/100 очков результата. Киберпанковый мир обогнали на один или несколько баллов следующие игры:

1 место: Persona 5: Royal — 95 баллов;

2-6 место: The Last of Us Part II — 93 балла;

2-6 место: Half-Life: Alyx — 93 балла;

2-6 место: Ori and the Will of the Wisps — 93 балла;

2-6 место: Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age — 93 балла;

2-6 место: Hades (Switch) — 93 балла;

7-8 места: Demon’s Souls — 92 балла;

7-8 места: Hades (ПК) — 92 балла.

Эксперты считают, что такая низкая оценка, при многолетнем хайпе вокруг игры стоит из-за недостаточной оптимизации процесса, багах и неоднократном переносе релиза. Несмотря на это, Cyberpunk 2077 является великолепной игрой с отличным открытым миром и глубоким лором.