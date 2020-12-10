Apex: Был момент, когда s1mple почти присоединился к FaZe

Maelstorm раскритиковал бренд RAMZEs

B1t про матч с Astralis: Извините за плохое выступление

Resolut1on стал стендином Just Error на EPIC League

Jame после победы на Flashpoint S2: Не хочется опять год проигрывать

GpK про Team Secret: У них нет мотивации

Live to Win заменят dream из-за решения Gambit

Cyberpunk 2077 заняла 9-12 место на Metacritic. Почему так

Про Cyberpunk 2077 было слышно, наверное, из каждого прибора, который умеет выдавать хоть какие-либо звуки. Реклама этого проекта была везде, начиная с глобальных анонсов на игровых выставках, заканчивая бабушкиным приёмником.