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Cyberpunk 2077 заняла 9-12 место на Metacritic. Почему так
Про Cyberpunk 2077 было слышно, наверное, из каждого прибора, который умеет выдавать хоть какие-либо звуки. Реклама этого проекта была везде, начиная с глобальных анонсов на игровых выставках, заканчивая бабушкиным приёмником.
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