Московский «Локомотив» поражением завершил розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21, на выезде уступив мюнхенской «Баварии».

Игра состоялась на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет в матче на 63-й минуте открыл Никлас Зюле, передачу на него оформил Дуглас Коста. На 80-й минуте Эрик Шупо-Мотинг установил окончательный счет в матче с передачи Сержа Гнабри.

«Локомотив» проиграл в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов и занял четвертое место в группе, что означает лишь полный вылет из еврокубков. Команда Марко Николича набрала 3 очка за три ничейных результата.

В плей-офф Лиги чемпионов квалифицировались «Бавария» и мадридский «Атлетико», а в плей-офф Лиги Европы — «Ред Булл Зальцбург».