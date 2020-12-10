Московский ЦСКА сегодня, 10 декабря, сыграет с загребским «Динамо» заключительный матч группового этапа Лиги Европы в сезоне-2020/21.

Игра состоится в Загребе на стадионе «Максимир» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

Встреча этих команд в Москве прошла в октябре 2020 года и завершилась со счетом 0:0.

ЦСКА уже потерял шансы на выход из группы в Лиге Европы: команда Виктора Гончаренко набрала лишь три очка за пять туров, сыграв вничью с «Динамо», «Вольфсбергом» и «Фейенордом». В плей-офф уже вышла команда из Загреба, она возглавляет группу с результатом в 11 очков, за второе место поборются «Фейенорд» и «Вольфсберг» в очной встрече.