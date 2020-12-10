Петербургский СКА сегодня, 10 декабря, сыграет матч регулярного чемпионата КХЛ против екатеринбургского «Автомобилиста».

Игра пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, начало назначено на 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

Команда из Екатеринбурга перед выездом в Петербург проиграла девять матчей подряд в КХЛ (включая игры, закончившиеся в овертайме и буллитами). Последний раз «Автомобилист» побеждал в КХЛ около месяца назад — в середине ноября.

СКА в предыдущем туре уступил по буллитам рижскому «Динамо» на домашнем льду, а в целом потерпел три поражения в последних четырех матчах в КХЛ. До этого у команды была победная серия длиной в четыре матча.