Российская фигуристка, призер чемпионата мира Алена Леонова высказала мнение о том, кто из участниц чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске будет бороться за золото.

Слова Леоновой цитирует портал «Спорт день за днем». «Многие считают фаворитом Валиеву? Учитывая результаты и то, как катались девчонки на протяжении сезона, я думаю, что да», — отметила Леонова, подчеркнув, что борьбу за тройку призеров навяжет Елизавета Туктамышева, которая находится в хороших кондициях.

«Явного лидера нет, и все девчонки будут, грубо говоря, грызть лед, чтобы завоевать свое место в сборной», — заключила Леонова.

Напомним, ранее стал известен список участников чемпионата России в Челябинске: в женском одиночном катании турнир пройдет без участия Евгении Медведевой, которая из-за травм и болезни фактически пропускает сезон.