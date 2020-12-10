Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николича высказался об игре команды в выездном матче с «Баварией» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Николич отметил, что ничего плохого не может сказать о своей команде. Тренер отметил, что первые четыре игры «Локомотив» провёл на высоком уровне, а затем стало сложно строить команду. На встречу с «Баварией» прилетели 13 игроков и многие играли не на своих позициях — из-за сложностей с травмами и коронавирусом в команде.

«Во втором тайме было очевидно, что не хватает скамейки. Игроки устали, но показали характер, бились до последнего момента», — сказал Николич.

Напомним, «Локомотив» уступил «Баварии» со счетом 0:2 и занял четвертое место в группе.