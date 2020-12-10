Стаи известны все клубы, которые примут участие в розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21.

Групповой этап Лиги чемпионов завершился вчера, 9 декабря, последние путевки в 1/8 финала получили два испанских клуба: «Атлетико» и «Реал», а также менхенгладбахская «Боруссия» и «Аталанта».

Сеяными клубами при жеребьевке будут следующие команды: «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», дортмундская «Боруссия», «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Ювентус», мадридский «Реал». Они стали победителями своих групп в Лиге чемпионов.

Несеянными клубами стали «Порту», «Аталанта», «Лацио», «Атлетико», «Севилья», «Барселона», «РБ Лейпциг», менхенгладбахская «Боруссия».

Жеребьевка 1/8 финала пройдёт в следующий понедельник, 14 декабря, в швейцарском Ньоне. Первые матчи 1/8 финала пройдут 16-17 и 23-24 февраля.