Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник рассказал о том, какие у ISU планы на проведение международных турниров по фигурному катанию в сезоне-2020/21.

В интервью Olympic Channel Лакерник отметил, что из-за необычности сезона, имеет смысл перенести что-то на конец сезона и провести какой-то из турниров в апреле.

«ISU приложит все усилия для того, чтобы был чемпионат мира. 10 декабря на Совете организации пройдет обсуждение проведения чемпионата Европы», — отметил Лакерник, подчеркнув, что в Хорватии ситуация не очень хорошая.

Также Лакерник, добавил, что не полностью отказались от идеи проведения финала Гран-при: турнир может пройти в другом месте, но пока оно неизвестно, как и сроки проведения.