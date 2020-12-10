Российские клубы завершили свое выступление в Лиге чемпионов. Завершили — это еще мягко сказано. Отмучились: всего одна победа на три команды, 6 ничьих и 11 поражений. Борьбу в еврокубках продолжает только «Краснодар».

«Зенит»

Команду Сергея Семака подвел самый первый матч с «Брюгге», который сине-бело-голубые проиграли на своем поле, пропустив гол на последних минутах встречи. Дальше все как-то не сложилось — к обидной потери очков добавились травмы ведущих игроков и усталость. Уже в следующем матче «Зенит» недотерпел в Дортмунде, сносно обороняя ничью больше часа игрового времени. Потом была упущенная победа дома над «Лацио», после чего стало ясно, что в этой Лиге чемпионов «Зениту» за плей-офф будет цепляться трудно. Выездные поражения от «Лацио» и «Брюгге» окончательно подвели черту. Внешне выступление для «Зенита» — абсолютный провал. Однако, если вдаваться в детали состава сине-бело-голубых этой осенью, данная неудача видится вполне закономерным явлением.

«Локомотив»

В «Локомотиве» делалась ставка на Лигу чемпионов, в какой-то степени в ущерб РПЛ, где «Локо» пока проваливает. По еврокубку московский клуб по-началу шел неплохо — побед не было, но клуб почти не проигрывал, зацепив ничью в Зальцбурге и дважды сыграв вничью с «Атлетико». «Локомотив» подвели игры дома — обидно уступили «Баварии» на своем поле в матче, в котором были шансы. Перед пятым туром команда Николича претендовала даже на второе место в группе. Но все перечеркнуло поражение от австрийцев. Заключительный матч с «Баварией» (0:2) уже был формальностью: учитывая резерв «Локо» в этом матче, рассчитывать на победу в игре в Мюнхене было невозможно.

«Краснодар»

Полностью проваливший отрезок во внутреннем чемпионате, «Краснодар» сделал ставку на Лигу чемпионов и стал лучшим российским клубом в этом турнире. «Быки» — единственный русский клуб, который не занял четвертое место. Краснодарцы задали темп в самом начале, сыграв важную ничью во Франции с «Ренном». Далее последовал домашний погром от «Челси», после чего «двойник» с «Севильей», из которого «Краснодар» имел все шансы выбраться победителем. В Испании вели 2:0 по ходу матча, но умудрились проиграть 2:3, играя в большинстве. Затем на последних минутах упустили ничью уже в Краснодаре. Домашняя победа над «Ренном» официально решила задача-минимум. Для дебютного выступления на групповом этапе ЛЧ выход в Лигу Европы — результат хороший.