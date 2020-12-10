На утро 10 декабря в России было зафиксировано 27 927 новых случаев заболевания коронавирусом во всех регионах.

По всей стране было проведено более 81 миллиона тестов на коронавирус за все время пандемии. В общей сложности в России выявили 2 569 126 случаев заражения коронавирусом, из них вылечились уже 2 033 669 человек.

45 280 человек стали жертвами пандемии коронавируса (562 летальных исхода за последний день), активных случаев в стране на данный момент 490 177.

В Москве за последние сутки было обнаружено 6730 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 3774 случая.

По всему миру было зафиксировано почти 69 миллионов случаев заболевания коронавирусом за все время течения пандемии, наибольшее число заражений — в США (около 15,3 млн).