Российский хоккеист, олимпийский чемпион Илья Ковальчук может вновь перебраться в КХЛ и пополнить состав омского «Авангарда».

Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». Как стало известно, клуб из Омска готов потратить освободившиеся под потолком зарплат деньги после обмена нападающего Сергея Шумакова в «Автомобилист» (примерно 25 млн рублей).

На данный момент предложений из НХЛ у Ковальчука нет, если в ближайшее время они не появятся, то нападающий будет рассматривать варианты в Континентальной хоккейной лиге.

Переход Ковальчука в московский «Спартак» оценивается как очень маловероятный, а переход в «Авангард» — как имеющий среднюю вероятность. Кубковые амбиции, а также возможности клуба могут также благоприятно повлиять на решение Ковальчука в пользу «Авангарда».