Российские биатлонисты Семен Сучилов и Екатерина Носкова стали победителями индивидуальных гонок на этапе Кубка России.

Соревнования мужчин проводятся в Увате. Результат Сучилова — 52 минуты 13,7 секунд, он пробежал 20 километров и допустил один промах. Второе место — у Кирилла Стрельцова, он проиграл лидеру чуть менее 28 секунд с одним промахом. Третье место занял Александр Поварницын (2 промаха, отставание 1 минута 39 секунд).

Соревнования женщин проходят в Чайковском, Пермский край. Носкова выиграла 15-километровую индивидуальную гонку с двумя промахами. Она пробежала дистанцию за 48 минут и 13,2 секунды. На турнире Носкова представляет регион ХМАО-Югра. Второе место с чистой стрельбой заняла Анастасия Евсюнина из Новосибирской области, третье — Татьяна Акимова, допустившая четыре промаха и проигравшая 1 минуту 45 секунд.