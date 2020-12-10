Система молодежного футбола в Академии «Зенита» похоже начала давать результат. Впервые в истории петербургского футбола 3 верхние вертикали «Зенита» находятся в своих соревнованиях по стране на первом месте. Удивительно, но это совпало с появлением на посту руководителя молодежного департамента сильнейшего воспитанника в истории петербургского футбола Андрей Аршавина.

«Зенит-М»

Молодежный состав «Зенита с этого сезона выступает в отдельном молодежном первенстве России, в котором играет также 10 коллективов — необязательно, представляющих клубы РПЛ. Например, есть «Мастер-Сатурн», «Строгино» и Академия Коноплева. Команда Константина Зырянова просто раздевает данный чемпионат. Последняя победа над «Уфой» стала у молодежного состава 12-й подряд. В 13 турах «Зенит-М» набрал 36 очков и уверенно занимает первое место, опережая московский «Локомотив» на 7 очков.

У команды Зырянова есть много на кого посмотреть — похоже, в Петербурге спустя 20 лет подрастает новое поколение дриблеров. А за голы в команде отвечает Никита Терещук, в матче с «Уфой» дошедший до черты в 10 забитых мячей. «Хочется продолжать в том же духе и до конца сезона забить около 20 голов, а там уже — как пойдёт», — говорит снайпер.

«Зенит» U-17

Выпускники Академии играют в чемпионате ЮФЛ-1. Среди соперников команды 2003 года рождения ровесники из некоторых клубов РПЛ, а также такие коллективы, как ФШМ, «Чертаново», «Строгино», «Мастер-Сатурн» и СШОР «Зенит». После 12 туров «Зенит» идет на первом месте с 30 очками, девятью победами и тремя ничьими, опережая преследователей из «Краснодара» на три балла. У «Зенита» 5 голов забил нападающий Рони Михайловский.

«Зенит» U-16

Эта команда 2004 года рождения примечательна тем, что с ней успел поработать Андрей Аршавин, проводивший несколько тренировок в тренерском штабе Академии. Неудивительно, что Аршавин регулярно подсказывает своим подопечным, сидя с трибуны поля на улице Верности. Возможно, поэтому этот «Зенит» выступает ярче всех. У 16-летних ребят 12 побед из 12 возможных в ЮФЛ-2. За 12 туров команда Павла Первушова и Дмитрия Полякова умудрилась наколотить 55 мячей. Индивидуально этот «Зенит» также выделяется. Игрок группы атаки Аким Белохонов это делает не только шевелюрой — в его активе 11 забитых мячей. Илья Родионов, смахивающий на Аршавина манерой игры больше остальных, отметился восемью мячами, а также тем, что успел дебютировать за молодежный состав Константина Зырянова в матче со «Строгино».

Как видим все юношеские команды «Зенита» просто разрывают другие российские клубы того же возраста. Остается самое сложное и самое важное — бережно перенести все это достояние во взрослый футбол.