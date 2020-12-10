К строительству нового хоккейного стадиона «СКА Арена» в Санкт-Петербурге на месте СКК предположительно могут быть связаны российские граждане, которые включены в санкционные списки.

Об этом пишет издание «Мойка78», отмечается, что на объект может последовать международная реакция вплоть до бойкота матчей на стадионе.

Президент СКА Геннадий Тимченко и вице-президент СКА Роман Ротенберг уже шесть и пять лет соответственно находятся в санкционных списках управления по контролю за иностранными Министерства финансов США. В материале издания рассказывается, каким образом связаны со строительством стадиона Тимченко и Ротенберг, а также через какие дочерние компании они могут вкладывать средства в строительство арены.

Когда на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге проводился чемпионат мира по футболу, неоднократно звучали призывы не участвовать в матчах на этом стадионе, поскольку строительство этой арены было связано с рядом громких коррупционных скандалов. В 2023 году на «СКА-Арене» состоится чемпионат мира по хоккею.