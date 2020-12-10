Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 10 декабря, сыграет с мадридским «Реалом» матч регулярного чемпионата Евролиги.

Игра состоится в Мадриде и начнется в 23:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь:

Напомним, в прошлом году эти команды сыграли между собой в Евролиге только один раз: победу в том матче одержал мадридский «Реал» со счетом 86:71, игра прошла в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене».

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» проиграл только трижды за 10 туров: «Олимпиакосу», «Химкам» и «Фенербахче». «Реал» успел сыграть 12 туров, одержал в них 7 побед и пять раз проиграл. В турнирной таблице «Зенит» по потерянным очкам опережает «Реал» и занимает четвертую строчку.