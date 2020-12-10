Женская сборная России по гандболу сегодня, 10 декабря, сыграет с командой Черногории в рамках очередного группового этапа чемпионата Европы по гандболу среди женщин.

Игра состоится на стадионе «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге, Дания. Начало игры назначено на 20:15 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет увидеть здесь:

Женские сборные России и Черногории ранее провели в истории три официальных матча. Победу в каждом из них одержали россиянки — на ЧМ 2017 года, ЧЕ 2018 года и на ЧМ 2019 года.

На данный момент у сборной России в активе 4 очка, которые перешли с предварительного этапа, столько же в группе I и у сборной Франции, которая пока идет на втором месте. Также в группе с россиянками находятся Дания, Швеция и Испания.