Стало известно, сколько российские клубы заработали в сезоне-2020/21 за выступления на групповом этапе Лиги чемпионов.

Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Сумма складывается за выплату по спортивным результатам, выплаты на основе специального рейтинга УЕФА, который учитывает результаты прошлых лет, а также выплаты по телеправам.

За спортивные результаты «Зенит» получил 16,15 миллиона евро, из которых 15,25 млн — за попадание в групповой этап ЛЧ. В рейтинге ЛЧ «Зенит» занимает 16-е место, за что ему полагается 18,836 миллиона.

«Локомотив» получил 17,95 млн евро за спортивные результаты, «Краснодар» — 19,75 млн евро. В рейтинге УЕФА они располагаются ниже, поэтому за него выплаты получат меньше, чем «Зенит». «Локомотиву» полагается 8,864 млн (25-е место), «Краснодар» – 7,756 млн (26-е место).

Выплаты за телеправа от УЕФА примерно составят не больше 1 млн евро на каждый клуб, точные данные еще не определены.