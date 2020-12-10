Российская биатлонистка, чемпионка Европы Виктория Сливко рассказала о том, что не может вернуть физическую соревновательную форму после перенесенного коронавируса.

В своем «Инстаграме» Сливко выложила видеофрагмент тренировки и отметила, что это было последнее занятие, на котором она чувствовала себя хорошо, после нее она заболела коронавирусом.

«После этого вируса я до сих пор не могу прийти в себя. Я не могу бежать вообще, еду тренировочной скоростью», — отметила Сливко, добавив, что из-за нормальной стрельбы ее не приходится искать на коленях в итоговом протоколе.

«Сейчас у меня все хорошо, но пока я не в тех кондициях, чтобы вас порадовать, мои любимые друзья, болельщики. Я не сдамся в любом случае и мы с вами еще порадуемся моим победам», – написала Сливко.