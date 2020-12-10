Российская фигуристка и тренер, чемпионка мира и Европы Мария Бутырская высказала мнение о том, кто будет бороться за победу на чемпионате России в Челябинске в женском одиночном катании.

По мнению Бутырской в интервью «Спорт-Экспрессу», за призы будут бороться многие фигуристки.

«Лиза Туктамышева показала, что она может бороться и занимать первые места. Если она так же будет кататься, то сможет конкурировать с Камилой Валиевой», — отметила Бутырская, добавив, что конкурировать будет сложно и с Александрой Трусовой, поскольку она может чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе.

«Алена Косторная после прошлого сезона – вообще прямой конкурент Валиевой. Борьба будет интересной, вообще суперской. Все будут рвать и метать», – заявила Бутырская.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске начнется 24 декабря.