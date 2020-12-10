Донецкий «Шахтер» провел качественную лигочемпионскую кампанию, набрав 8 очков в сложной группе с «Реалом», «Интером» и менхенгладбахской «Боруссией». Горняки попали в Лигу Европы, не сумев шагнуть в плей-офф турнира только из-за провала в двух матчах с немецким клубом. Зато «Шахтер» дважды обыграл «Реал» и два раза не проиграл «Интеру».

На фоне такого бодрого выступления последнее место «Зенита» кому-то видится позором. Якобы «Шахтер» и «Зенит»- клубы, находящиеся в одной весовой категории: примерно равные по бюджету и амбициям гранда Восточной Европы. Значит, «Зениту» нужно равняться на донецкий клуб.

На самом деле, «Зенит» и «Шахтер» в этой Лиге чемпионов находились в абсолютно неравных условиях. Сравнение их выступления и выводы некорректны по отношению к обоим клубам.

Первая причина — лимит на легионеров. В украинском чемпионате он мягкий (7 человек на поле), поэтому «Шахтер» занят тем, что собирает клуб-ферму. Его никак не ограничивают количеством иностранцев в заявке. Клуб скупает бразильцев и растит из них топ-игроков.

Посчитаем количество легионеров «Шахтера». Витао, Хочолава, Додо, Исмаили, Алан Патрик, Дентиньо, Майкон, Соломон, Маркиньо Сиприано, Маркос, Тайсон, Тете, Фернандо Педро. Тринадцать человек. И это без Марлоса и Жуниора Мораеса, у которых есть украинский паспорт.

Очевидно, что у «Шахтера» нет проблем «Зенита», где есть только 8 иностранцев из-за лимита. Когда у Семака одновременно выбыли Малком, Дриусси и Азмун, то у него на их позициях были в распоряжении лишь значительно уступающие в классе российские футболисты. Когда у «Шахтера» пол-команды выкосил коронавирус, команда Луиша Каштру все равно справилась, переиграв в гостях мадридский «Реал». Просто вместо одного бразильца вышел другой, примерно сопоставимый по уровню мастерства.

Вторая причина, по которой «Зенит» находился в неравном положении с «Шахтером» — это особенности календаря. Как известно, и в России, и на Украине решили доигрывать чемпионат страны, прерванный из-за пандемии коронавируса. Однако в России доигровка РПЛ стартовала в середине июля, после чего пошел настоящий галоп с игрой дважды в неделю и без окна отдыха между следующим чемпионатом.

На Украине решили возобновить сезон по-европейски. Уже в конце мая «Шахтер» играл товарищеские матчи, а первую игру УПЛ провел 31 мая. Дончане играли в недельном графике, спокойно закончили чемпионат, чтобы в августе уехать доигрывать Лигу Европы. Между двумя чемпионатами Украины была пауза в 16 дней, когда футболисты имели возможность отдохнуть и подготовиться к новому сезону.

На эти две причины не обращать внимание нельзя, потому что это слишком существенные факторы, очень сильно влияющие на результат. А значит сравнивать нынешний «Зенит» и «Шахтер» просто некорректно.