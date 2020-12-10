Российский тренер по биатлону, личный наставник чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович оценил старт подопечного на Кубке мира в сезоне-2020/21.

Слова Касперовича цитирует агентство ТАСС. По мнению Касперовича, сезон для Логинова начался удачно, если учитывать, что с марта биатлонист нигде не выступал. «Стартовать, не имея полгода соревновательной практики, очень сложно. Подготовка получилась скомканной», — подчеркнул тренер, добавив, что Логинову постоянно что-то мешало участвовать в подготовительных гонках.

Как считает Касперович, в Хохфильцене на третьем и четвёртом этапах КМ Логинов будет показывать уже другие результаты. «Да, со стрельбой было не все в порядке, но это влияние функциональной составляющей, все взаимосвязано», — заявил тренер.