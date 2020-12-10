Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о том, кого считает фаворитами предстоящего чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.

Слова Гербольдт цитирует портал «Спорт-Экспресс». По мнению Гербольдт, было бы неправильно выделять кого-то конкретного. «Посмотрим, как каждая из девочек справится с эмоциональным состоянием», — сказала эксперт, отметив, что ей безумно нравится как катается Камила Валиева, а также очень импонирует катание Косторной.

«Саша Трусова очень прибавила. Лизу (прим. ред. Туктамышеву) нельзя списывать со счетов — она доказала, что с ней надо считаться», — отметила Гербольдт, подчеркнув, что и Анна Щербакова была в отличной форме в начале сезона.

Напомним, чемпионат России 2021 по фигурному катанию в Челябинске состоится с 24 по 27 декабря.