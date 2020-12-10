Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Динамо» в рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2020/21.

Слова тренера цитирует официальный сайт «Зенита». Семак отметил, что нельзя сказать о том, что все игроки команды вышли из лазарета и готовы к играм. «Есть проблемы, и в любом случае — в полном составе, я думаю, мы не сыграем», — сказал Семак.

По словам тренера, при новом наставнике «Динамо» начал больше прессинговать и контрпрессинговать, линия обороны поднялась. «Они стали действовать гораздо агрессивнее, больше в атаку», — подчеркнул Семак, добавив, что «Зенит» будет играть на победу и выкладываться на 100 процентов.

Игра «Зенита» и «Динамо» запланирована на 12 декабря, начало в 19:00 мск.