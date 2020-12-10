Шведский лыжник, специализирующийся на марафонах, Макс Новак был дисквалифицирован на один месяц за то, что он сделал ставку на гонку, в которой сам же и принимал участие.

Об этом сообщает газета Aftonbladet. На старте сезона Новак принял участие в Бруксвалларне и выиграл гонку. Деньги он поставил на победу другого гонщика — Вильяма Поромаа, который финишировал на второй строчке.

Позднее оказалось, что делать ставки на гонки, в которых лыжник сам принимает участие, нарушает действующие правила FIS. После своего отстранения Новак заявил, что ставки очень распространены в лыжной среде, их делают как спортсмены, так и различные руководители. «Ставить на результат собственной гонки никогда не было проблемой в лыжном мире – во всяком случае, я такое слышал», — отметил лыжник.