На автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби сегодня, 11 декабря, стартует заключительный соревновательный уикенд сезона-2020 в Формуле-1 — Гран-при Абу-Даби.

В пятницу, 11 декабря, в расписании уикенда стоят две свободные практики. Первая тренировка на автодроме назначена на 12:00 по московскому времени, вторая — на 16:00.

На субботу, 12 декабря, запланирована еще одна тренировка, после которой болиды проведут квалификационные заезды.

В итоговой гонке, которая запланирована на 13 декабря, спортсмены преодолеют по трассе 55 кругов, общая дистанция составит 305,355 километра. Начало заезда назначено на 16:10 по московскому времени.

После итоговой гонки 15 декабря в ОАЭ также состоятся молодежные тесты, местом проведения также станет автодром «Яс Марина» в Абу-Даби.